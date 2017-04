Project Scorpio: le specifiche tecniche della nuova console Microsoft

Come preannunciato nei giorni scorsi, ecco che Digital Foundry ha finalmente svelato le attesissime specifiche tecniche di, la nuova consolein arrivo sul mercato entro la fine del 2017.

Di seguito, trovate tutte le caratteristiche tecniche di Project Scorpio rivelate da Digital Foundry:

CPU: Otto Core Custom x86 a 2,3 GHz

GPU: 40 unità computazionali custom a 1172 MHz

RAM: 12 GB GDDR5

Larghezza della banda di memoria: 326 GB/s

Hard Disk: 1 TB 2.5 pollici

Lettore ottico: 4K UHD Blu-ray

Non è ancora ben chiaro quale tipo di personalizzazione sia stata adoperata con la CPU, ma è certo che non si tratti di una semplice evoluzione del modello Jaguar. Il chipset della console, invece, è un nuovo SoC (System on Chip) sviluppato in collaborazione con AMD. Confermata anche la presenza del lettore Blu-Ray 4K. La nuova CPU sarà circa il 30% più veloce di quella di Xbox One mentre la GPU sarà 4.6 volte più potente di quella dell'attuale piattaforma. Digital Foundry conferma inoltre la presenza dell'alimentatore interno, di cui fornisce i primi dettagli.



Stando alle parole di Digital Foundry, Project Scorpio "ha un processorio superiore a quello di PlayStation 4 Pro, 4 GB di memoria in più, un disco fisso più veloce, un lettore Blu-Ray 4K e un sistema di raffreddamento allo stato dell'arte." Il design della console sarà svelato all'E3 di Los Angeles, così come le informazioni su prezzo e data di uscita, il lancio resta fissato per la fine del 2017.