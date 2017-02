Project Scorpio: spunta un riferimento alla "Motion Design Language"

In casa Microsoft procedono i lavori per la realizzazione di Project Scorpio, quella che a detta del team Xbox sarà la console più potente di sempre. Oggi, grazie al profilo LinkedIn di un dipendente Microsoft, veniamo a conoscenza di una caratteristica denominata Motion Design Language.

L’aggiornamento sul profilo social network dell’ingegnere al lavoro su Xbox Scorpio recita: “Sono attualmente al lavoro sul prototipo della Motion Design Language per Xbox Scorpio, in arrivo nel periodo natalizio del 2017. Cosa saremo in grado di fare con 6 TFLOPS di potenza grafica? Lo scoprirete la mattina di Natale”.

Al momento non è chiaro di cosa si tratti e, anche se include la parola motion, non è detto che il prototipo faccia riferimento ad un tipo di controllo basato sui sensori di movimento. È più probabile, invece, che si parli di una nuova tipologia d’interfaccia utente, diversa dall’attuale Metro UI che caratterizza la dashboard di Xbox One. Per saperne di più su Xbox Scorpio dovremo attendere l’E3 2017, quando Microsoft svelerà la sua nuova console al grande pubblico.