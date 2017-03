Project Sonic 2017: una nuova immagine teaser svela l'arrivo di novità a breve

ha pubblicato un'immagine teaser di, confermando che nel corso dell'SXSW di Austin arriveranno i primi dettagli (e presumibilmente, un video gameplay) di questo nuovo titolo dedicato al porcospino blu.

L'SXSW è attualmente in corso e andrà avanti fino al 19 marzo, SEGA of America ha organizzato un panel per giovedì 16 marzo, in questa occasione la società parlerà di Project Sonic 2017 e Sonic Mania. Non ci resta dunque che attendere poco più di 48 ore per maggiori dettagli sui due titoli citati, in uscita nel corso del 2017 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.