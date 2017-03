Project Sonic diventa Sonic Forces: pubblicati i primi video gameplay offscreen

Come promesso,ha svelato i primi dettagli sudurante l'SXSW di Austin, che si sta svolgendo in queste ore. Il nuovo gioco del porcospino si intitoleràe vedrà la luce a fine anno su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Proprio la "forza" sarà uno degli elementi chiave del gioco, secondo le parole di Takashi Iizuka del Sonic Team. La trama avrà come concept lo scontro tra il bene il male: da una parte Sonic e i suoi fidi compagni, dall'altra il perfido Dr. Eggman.

Il producer descrive Sonic Forces come una grande evoluzione di Sonic Colors e Sonic Generations, il titolo includerà tante novità ancora da annunciare. Da segnalare come il gioco sia mosso dal nuovo Hedgehog Engine 2, il quale garantisce effetti di illuminazione avanzati, una miglior gestione della fisica e in generale permetterà al Sonic Team di dar vita a un prodotto tecnicamente curato sotto tutti gli aspetti.

In calce alla notizia trovate alcuni video gameplay offscreen di Sonic Forces, il primo gameplay trailer ufficiale verrà pubblicato ufficialmente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo.