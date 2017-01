Rubato un prototipo di Project Valerie di Razer dal CES 2017

Nei giorni scorsi, vi avevamo parlato sulle nostre pagine di Project Valerie , l'impressionante notebook da gaming realizzato dache monta una GPU GTX 1080, e che riesce a condensare al suo interno 3 display in risoluzione 4K che si spianano orizzontalmente in modo automatizzato.

La brutta notizia giunge, però, oggi: come tristemente annunciato dal CEO di Razer, Project Valerie è stato rubato dal CES 2017, insieme ad un secondo prototipo di Razer (presumibilmente Project Ariana). "Sono stato appena informato che due prototipi sono stati rubati dal nostro booth del CES 2017. Stiamo agendo nella maniera necessaria contattando il management dell'evento e le forze dell'ordine per sapere di più sulla vicenda. I nostri team hanno lavorato mesi per concepire e sviluppare queste unità e ci sforziamo sempre di consegnarvi i prodotti migliori. Noi trattiamo il furto e, se dovesse essere questo il caso, lo spionaggio industriale molto seriamente - si tratta di barare, e questo con noi non va bene. Le pene per questi tipi di crimini sono molto severe, e chi è responsabile di questo non deve essere molto sveglio.

Se eravate presenti all'evento, o foste in possesso di informazioni utili, per favore contattateci a legal@razerzone.com - tutte le informazioni comunicate saranno tenute in totale riservatezza".

Davvero una notizia pessima per Razer, speriamo che nei prossimi giorni si possa trovare il modo di risolvere la situazione e scovare i responsabili dell'accaduto.