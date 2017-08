Projekt#1514: Bandai Namco svela il suo misterioso progetto con un trailer

ha pubblicato un breve teaser trailer di, nome in codice per un nuovo gioco in sviluppo presso gli studi di, la stessa software house che recentemente ha lavorato alla serie di

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, il teaser trailer si limita a mostrare una desolata ambientazione urbana, per quello che sembra a tutti gli effetti un contesto bellico e militare, senza però fornire particolari indicazioni sulle meccaniche di gioco o sulla storia.

Oltre ad aver lavorato a Dragon Ball Xenoverse, Dimps ha collaborato anche alla realizzazione di Freedom Wars, action rpg in esclusiva su PS Vita che potrebbe condividere qualche somiglianza con questo misterioso Projekt#1514. A questo punto non rimane che attendere nuovi dettagli da Bandai Namco.

Secondo voi che genere di gioco potrebbe essere?