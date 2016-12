Prompto di Final Fantasy XV augura buone feste a una fan con un messaggio vocale

Capita spesso con la serie diche i fan si affezionino particolarmente a un personaggio, e questo è ciò che è successo a Euphrates, la figlia dell'utente Reddit "Nobo515". Il papà voleva farle uno speciale regalo di Natale con l'aiuto di, doppiatore di Prompto di, e l'artista ha sorpreso entrambi.

L'uomo era disposto a pagare il doppiatore per ricevere un messaggio di auguri di Natale per la figlia, che, a sua detta, adora Prompto Argentum di Final Fantasy XV, ma a sorpresa Daymond gli ha inviato una registrazione vocale senza chiedere alcun compenso. Nel messaggio, che l'utente ha poi deciso di condividere in rete, è proprio Prompto "in persona" a fare gli auguri a Euphrates, che si è commossa tanto da nascondere le lacrime in un visore VR. Ovviamente, il padre non ha perso l'occasione di scattarle una foto per pubblicarla e ringraziare così il doppiatore statunitense.