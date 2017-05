Prosegue il Nintendo Switch Tour: aggiunte quattro nuove tappe

: A grande richiesta torna lo, evento itinerante dedicato alla nuova console. Quattro nuove tappe, nei principali centri commerciali d’Italia, per guidare i fan alla scoperta della nuova console e dei suoi giochi.

Nintendo Switch è una console casalinga rivoluzionaria che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici. Per la prima volta, i giocatori possono godersi un’esperienza da console casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino.

A partire dal 5 maggio sarà nuovamente possibile provare il divertimento della nuova console, nei più importanti centri commerciali d’Italia dove verranno allestite aree personalizzate Nintendo Switch.

5-6-7 Maggio: VULCANO BUONO (NA) - Con la presenza di Andrea Galeazzi

12-13-14 Maggio: GRANDEMILIA (MO)

19-20-21 Maggio: MILANO FIORI (MI)

26-27-28 Maggio: IL GLOBO (MB)

Diverse aree gioco e personale esperto, guideranno i fan di tutte le età alla scoperta delle diverse e innovative modalità ed esperienze di gioco, in particolare con The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1,2, Switch e Mario Kart 8 Deluxe. Lo YouTuber Andrea Galeazzi sarà presente il pomeriggio di domenica 7 maggio, presso il centro commerciale Vulcano Buono (NA), per accompagnare i fan nella scoperta di Nintendo Switch e sfidarlo in un duello testa a testa con Mario Kart 8 Deluxe e 1-2-Switch