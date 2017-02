Prova Halo Wars 2 in anteprima il 18 febbraio alla Microsoft House di Milano

cambia sede e si trasferisce nel cuore di Milano inaugurando, il nuovo indirizzo per l’innovazione in Italia, che verrà aperto ufficialmente al pubblico con tre diversi appuntamenti sabato 18 febbraio.

L’intera giornata sarà dedicata al mondo del gaming e inizierà alle ore 10.00 con una sfida genitori-figli a FIFA 17 su Xbox One, proseguendo nel pomeriggio con la presenza del gruppo di YouTuber Mates che incontreranno i fan a partire dalle ore 14.00. Alle ore 18.00 sarà infine possibile provare in anteprima italiana Halo Wars 2, in uscita il 21 febbraio su Xbox One e Windows 10.

Microsoft House si trova in Viale Pasubio 21 a Milano, le attività elencate sopra si terranno sabato 18 febbraio a partire dalle 10:00. Ingre Ingresso libero, per partecipare alle varie attività farà fede l'ordine di arrivo.