PS Plus Bonus Agosto 2017: sconto del 20% sui braccialetti TomTom Touch

Dopo i due mesi diofferti lo scorso luglio, gli abbonati alpotranno usufruire di una nuova promozioneanche questo mese, con uno sconto del 20% sui braccialetti fitnessottenibile fino al 5 settembre.

PlayStation Plus Bonus offre ad agosto 2017 uno sconto pari al 20% sui braccialetti fitness TomTom Touch, l'ideale per chi vuole monitorare le proprie prestazioni durante l'allenamento. Di seguito vengono elencate alcune caratteristiche di TomTom Touch:

Analisi della composizione corporea

Frequenza cardiaca al polso, per ottenere un'indicazione del tuo livello di forma fisica durante tutto il giorno

Rilevatore di passi, calorie bruciate, frequenza cardiaca e ore di sonno 24/7, giorno e notte e in modalità Sport

App TomTom MySports, per analizzare nel dettaglio le statistiche e condividere i risultati nell’app TomTom MySports

Cinturini personalizzabili

Touchscreen per visualizzare la panoramica del giorno senza utilizzare il telefono

Notifiche smartphone per non perdere né chiamate né messsaggi

Il codice può essere scaricato a partire da oggi e fino al 5 settembre su playstationbonus.com, ma per usufruire dello sconto bisognerà utilizzarlo entro e non oltre il 5 ottobre. Approfitterete dell'occasione per fare un pò di attività fisica in più?