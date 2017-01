PS Plus: Day of the Tentacle e This War of Mine The Little Ones tra le novità di Gennaio 2017

ha annunciato i nuovi giochi delscaricabili gratuitamente da oggi, martedì 3 gennaio, per tutti gli abbonati al servizio premium.

Gli utenti PlayStation 4 avranno a disposizione Day of the Tentacle Remastered (in Cross-Buy con PlayStation Vita) e This War of Mine The Little Ones, mentre su PlayStation 3 troveremo Blazerush e The Swindle. Quest'ultimo, però, sarà scaricabile anche su PS4 e Vita proprio come gli ultimi due titoli del mese: Azkend 2 e Titan Souls (non disponibili invece su PlayStation 3). Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra rubrica dedicata ai giochi Plus di Gennaio 2017.