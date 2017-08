PS Plus: InFamous Second Son e Child of Light fra i giochi gratis di settembre?

Nell'attesa dell'annuncio ufficiale, un'immagine leakata potrebbe aver svelato i primi giochi gratuiti in arrivo connel mese di settembre.

Lo screenshot, che potete osservare in calce alla notizia, mette chiaramente in mostra le cover di InFamous: Second Son, ultimo episodio principale della serie action di Sucker Punch, e Child of Light, puzzle game di Ubisoft dall'ispirato stile grafico ed artistico.

A dare concreta speranza che i due giochi possano essere inclusi nella line-up di settembre, c'è da considerare il fatto che l'immagine è tratta dalla pagina Facebook ufficiale di Sony (che ha in seguito cancellato il post). Tuttavia, vi raccomandiamo di attendere l'annuncio definitivo che arriverà nelle prossime ore.