PS Plus settembre 2017: arrivano InFamous Second Son, Child of Light e RIGS

ha quest'oggi annunciato ufficialmente i giochi che gli abbonati alpotranno scaricare gratuitamente nel mese di settembre.

Confermando quanto rivelava l'immagine leakata emersa nella giornata di ieri, InFamous: Second Son, ultimo esponente della serie di Sucker Punch, e Child of Light di Ubisoft saranno scaricabili gratuitamente dai possessori di PlayStation 4. Ma non è tutto: come titoli bonus, gli utenti PS4 potranno mettere le mani su That's You e RIGS: Mechanised Combat League (richiesto PlayStation VR).

Per quanto riguarda PlayStation Vita, troviamo invece Hatoful Boyfriend e We Are Doomed (cross-buy con PS4 disponibile per entrambi i giochi).

Infine, a concludere l'offerta, abbiamo Truck Racer ed Handball 2016 per PlayStation 3. In testata trovate un video introduttivo per la line-up di settembre. Siete soddisfatti della proposta di Sony?