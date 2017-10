PS Store: Assassin's Creed Origins e Wolfenstein 2 tra le novità della settimana

Lunedì è la giornata dedicata all'aggiornamento del PlayStation Store: una settimana davvero ricca quella appena iniziata, che vedrà il lancio di titoli come. Di seguito, l'elenco dei nuovi giochi per PS4, PlayStation VR, PlayStation Vita e PS3.

Novità PlayStation 4

Oltre ai titoli citati, segnaliamo anche le uscite di AER Memories of Old, Fishing Master, Inner World The Last Wind Monk, Just Dance 2018, The Mummy Demastered e Yomawari Midnight Shadows.

AER: Memories of Old (25 Ottobre - 19,99 euro)

Assassin's Creed Origins (27 ottobre - 69,99 euro)

Hidden Agenda (25 Ottobre - 14,99 euro)

Deer Hunter Reloaded (25 Ottobre - 29,99 euro)

Fort Defense North Menace (26 Ottobre - 9,99 euro)

Hidden Agenda (25 Ottobre - 19,99 euro)

The Inner World: The Last Wind Monk (26 Ottobre - 19,99 euro)

Just Dance 2018 (26 Ottobre - 49,99 euro)

Sapere E' Potere (25 Ottobre - 19,99 euro)

Little Nightmares Complete Edition (27 Ottobre - 39,99 euro)

The Mummy Demastered (20 Ottobre - 14,99 euro)

Nights of Azure 2 Bride of the New Moon (27 Ottobre - 49,99 euro)

Rugby 18 (27 Ottobre - 39,99 euro)

Wolfenstein II The New Colossus (27 Ottobre - 69,99 euro)

Yomawari Midnight Shadows (27 Ottobre - 39,99 euro)

PlayStation Vita

Yomawari Midnight Shadows (27 Ottobre - 39,99 euro)

PlayStation VR

Fishing Master (24 Ottobre - 19,99 euro)

Stunt Kite Masters (26 Ottobre - 14,99 euro)

Ricordiamo che sono online anche i saldi di Halloween sul PlayStation Store, inoltre a questa settimana Sony dovrebbe svelare i giochi gratis PlayStation Plus di novembre.