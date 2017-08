PS Store: Horizon, Uncharted 4 e altri titoli si aggiungono agli sconti estivi

La lista dei giochi che aderiscono alla promozione Saldi Estivi del, iniziativa che propone una selezione di titoli in sconto fino al 60%, si allunga oggi con tante nuove e interessanti aggiunte.

Fra le novità più rilevanti vi segnaliamo Horizon Zero Dawn in edizione standard e Deluxe, The Last of Us Remastered, la prima stagione completa di Hitman, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Gravity Rush 2, Nioh (versione standard e Deluxe) e Wipeout Omega Collection. Potete consultare la lista completa delle offerte presso questo indirizzo. Ricordiamo, infine, che fino al 16 agosto potete approfittare anche degli ultimi sconti digitali. Avete già acquistato alcuni dei titoli in promozione?