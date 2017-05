PS Store: Nier Automata e Final Fantasy XV tra gli sconti di maggio

Sony ha annunciato le offerte sul PlayStation Store per il mese di maggio, con sconti fino al 60% su titoli illustri come Nier Automata, Final Fantasy XV, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, FlatOut 4 e molti altri. L'offerta della settimana è invece dedicata a F1 2016, che passa da 69,99 € a 19,99 €.

Tra le offerte più importanti segnaliamo NieR: Automata - Day One Edition (49,99 €), Final Fantasy XV (39,99 €), Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (14,99 €), DOOM (14,99 €) e Deus Ex: Mankind Divided (14,99 €).

Se questi titoli non hanno stuzzicato il vostro interesse, sul PlayStation Store ce ne sono molti altri scontati, e potete consultare l'intera lista a questo indirizzo. Le offerte di maggio saranno disponibili fino al giorno 24 di questo mese.