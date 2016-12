PS Store si aggiorna elencando le migliorie di PS4Pro per i titolI first party

Sony ha aggiornato il suo store online permettendo ai giocatori di conoscere i miglioramenti apportati da PlayStation 4 Pro sui suoi titoli first party. Fino a d’ora, i progressi garantiti dalla nuova console non erano specificati, lasciando ai giocatori il compito di scoprirli attraverso ricerche e informazioni online.

Al momento, sono state pubblicate nuove descrizioni con l’elenco dei benefici su PlayStation 4 Pro per titoli come Uncharted 4: Fine di un ladro, The Last of US: Remastered, Infamous: Second Son, Infamous: First Light e Ratchet & Clank. La compagnia giapponese ha inoltre coniato il termine PS4 Pro HD per descrivere quei giochi che, utilizzano tecniche di upscaling, producono una risoluzione maggiore di 1080p ma inferiore ai 4K nativi.

Al momento non è chiaro se anche i giochi di terze parti riceveranno nuove descrizioni aggiornate all’interno del PlayStation Store, ma Sony ha dichiarato che ne arriveranno di nuove sempre per i suoi titolo first party. La novità arriva in concomitanza con l’avvio degli sconti sul negozio digitale della compagnia, con oltre 400 giochi in offerta per PlayStation 4, PlayStation 3, PSP e PlayStation Vita.