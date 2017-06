A partire da oggi la lista delle promozioni disponibili sulsi allunga grazie alle nuove offerte sui titoli digitali, con sconti fino al 60%. L'iniziativa sarà in vigore fino alla tarda mattinata del 22 giugno.

Fra i giochi in saldo vi segnaliamo Snake Pass a 11.99 euro, SOMA a 9.99 euro, Hyper Light Drifter a 7.99 euro, Furi a 9.99 euro (7.99 euro per gli abbonati PS Plus), Amnesia Collection a 13.99 euro, Layers of Fear Masterpiece Edition a 11.99 euro (8.69 euro se abbonati PS Plus), Crypt of the NecroDancer a 4.99 euro e Song of the Deep a 5.99 euro. Potete consultare la lista completa presso questo indirizzo. Ricordiamo che a breve Sony lancerà la promozione Days of Plays.