PS Store: spendendo €50 riceveremo un bonus da €10 da riscattare ad aprile

ha lanciato una nuova promozione: effettuando una spesa minima di 50 euro sulda oggi fino al 31 marzo 2017, otterremo un bonus di 10 euro da riscattare nella prima metà di aprile e utilizzare entro la fine del mese.

Sarà possibile ricevere un solo voucher per utente, ciò significa che, ad esempio, non ne riceverete due se acquisterete prodotti per un ammontare superiore a 100 euro. Per maggiori dettagli su termini e condizioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. Segnaliamo, infine, che Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è la nuova promozione della settimana ed è in vendita al prezzo speciale di 28,99 euro.