L'elenco delle promozioni disponibili sulsi allunga grazie alle nuove offerte sui titoli digitali: fino al 16 agosto sarà possibile acquistare decine di giochi contati fino al 70%.

Fra le offerte più interessanti vi segnaliamo Stardew Valley a 7.99 euro, The Witness a 13.99 euro (8.44 euro per gli abbonati al PS Plus), Inside a 7.99 euro, Abzù a 6.99 euro, ADR1FT a 5.99 euro, Unravel a 4.99 euro, NBA Playgrounds a 13.99 euro (11.49 euro per i membri PS Plus), Mother Russia Bleeds a 4.49 euro e Overcooked a 7.99 euro. Potete consultare la lista completa presso questo indirizzo. Ricordiamo che sul PS Store sono cominciati anche i Saldi Estivi.