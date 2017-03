PS Store: al via l'iniziativa "Solo su PlayStation" con sconti fino al 55%

ha annunciato la nuova iniziativa del PlayStation Store denominata "", promozione che permetterà di acquistare i migliori titoli per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita a prezzi speciali solo per un periodo limitato, con sconti fino al 55%.

L'elenco dei titoli coinvolti nell'iniziativa può essere consultato cliccando qui e include giochi come Alienation, Ape Escape 2, Driveclub, Escape Plan, Journey, Killzone Shadow Fall, inFAMOUS Second Son, Hustle Kings VR, Shadow of the Beast, Bloodborne, Uncharted Trilogy Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Heavy Rain, Gravity Rush 2 e tanti altri.

Segnaliamo inoltre la promozione "Indie 2x1": acquistando due giochi indipendenti, quello con il prezzo più basso sarà scaricabile gratuitamente.