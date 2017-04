PS Store: al via i nuovi Sconti Digitali, No Man's Sky è l'offerta settimanale

Come vi abbiamo segnalato , al momento sulsono in vigore sconti fino al 60% sulle grandi produzioni disponibili su PS4. Ma non è finita qui.ha infatti lanciato in contemporanea nuove promozioni dedicate ai titoli digitali e la nuova Offerta della Settimana.

Fino al 10 maggio potrete portarvi a casa a prezzo ribassato giochi come Darkest Dungeon (13.99 euro), Overcooked (8.99 euro), Shantae Half-Genie Hero (13.49 euro), Pang Adventures (4.99 euro), The Incredible Adventures of Van Helsing: Extended Edition (10.99 euro) e molti altri. Segnaliamo che ulteriori sconti sono previsti per i membri PS Plus. Fino al 3 maggio, invece, potrete acquistare No Man's Sky a 17.99 euro, approfittando di uno sconto del 55%. Per la lista completa delle offerte, rimandiamo al PS Store.