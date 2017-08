PS VR, Breath of the Wild e NieR: Automata trionfano ai CEDEC Awards

Nella giornata di oggi sono state celebrate le premiazioni per i(Computer Entertainment Developers Conference 2017). Tra i vincitori troviamo

PlayStation VR ha vinto l'Engineering Award per aver offerto un visore VR dalle buone performance a un prezzo contenuto, favorendo la diffusione della realtà virtuale tra un pubblico più ampio. The Legend of Zelda Breath of the Wild, invece, ha vinto due premi: uno per la realizzazione visiva del mondo di gioco (Visual Arts Award) e l'altro per le meccaniche di gioco open world (Game Design Award).

NieR Automata si è aggiudicato il Sound Award, grazie alla sua colonna sonora perfettamente integrata con le ambientazioni, mentre uno speciale riconoscimento è stato assegnato anche a Hironobu Sakaguchi per la saga di Final Fantasy, serie con cui ha reso il Jrpg un genere famoso in tutto il mondo.

Siete d'accordo con queste premiazioni?