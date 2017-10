PS VR: il nuovo modello ha venduto 27 mila unità in Giappone in una settimana

Stando ai dati diffusi da, il nuovo modello di(CUH-ZVR2) ha venduto 27 mila unità in Giappone durante la settimana di lancio. Nel momento in cui riportiamo la notizia, il visore ha piazzato un totale di 217 mila unità nella Terra del Sol Levante.

Considerando che il nuovo modello di PlayStation VR è stato lanciato in Giappone lo scorso 14 ottobre, il totale di 27 mila unità vendute nell'arco di una sola settimana può considerarsi un buon risultato. In questo modo la base installata del visore Sony continua a crescere nella Terra del Sol Levante, con oltre 217 mila unità piazzate in tutto il territorio.

Ricordiamo inoltre che Sony Interactive Entertainment ha reso noti i prossimi 60 giochi in arrivo su PlayStation VR entro i primi mesi del 2018.