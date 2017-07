PS4: aperte anche in Europa le registrazioni per provare il nuovo firmware

ha aperto le registrazioni per provare la beta del prossimodi. Oltre agli utenti giapponesi e americani, anche i giocatori europei avranno l'opportunità di testare in anteprima il nuovo aggiornamento di sistema.

È possibile richiedere la partecipazione alla beta al seguente indirizzo, inserendo il proprio ID legato al Playstation Network. Se sarete abbastanza fortunati da passare la selezione, allora riceverete una mail da Sony con tutte le indicazioni necessarie per scaricare il nuovo firmware. Nel momento in cui riportiamo la notizia non sono stati forniti particolari dettagli sulle feature che verranno introdotte con il nuovo update di sistema, ma è stato confermato che la beta avrà inizio durante i primi giorni di Agosto.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori novità da Sony Interactive Entertainment.