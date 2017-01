PS4 è la console più venduta del 2016 nel Regno Unito

Secondo i dati di mercato raccolti dall'agenziaè stata la console più venduta del 2016 nel Regno Unito, battendo la concorrenza deldi Nintendo e delladi Microsoft. In calo invece le vendite dei giochi retail.

Per la console Sony si tratta del terzo primato consecutivo in territorio britannico, ed è l'unica piattaforma insieme al Nintendo 3DS che nel 2016 ha registrato un aumento nelle vendite dei giochi retail rispetto al 2015. I titoli in formato fisico, infatti, hanno visto un calo generale delle vendite pari al 13.4% (si è passati da 28 milioni di unità piazzate nel 2015 a 23.7 milioni di unità nel 2016). Per rimanere in tema Playstation 4, vi ricordiamo di dare un'occhiata al nostro videospeciale sulle esclusive della console Sony più attese nel 2017.