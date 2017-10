PS4 Firmware 5.0: come impostare il Filtro Contenuti e l'Account Famiglia

In questa mini-guida vogliamo spiegarvi come impostare le nuove funzionisu PlayStation 4 e PS4 Pro descrivendovi in dettaglio il funzionamento delle nuove feature introdotte con il

Nuove categorie di accesso per l'Account Famiglia

I nuovi Account Famiglia permettono nuovi livelli di sicurezza e personalizzazione nelle modalità di accesso ai contenuti. Al posto degli "Account Principali" e degli "Account Secondari" usati in precedenza, adesso troviamo le nuove categorie "Amministratore della Famiglia", "Membro Adulto della Famiglia", "Genitore/Tutore" e "Bambino della Famiglia".

L'Amministratore della Famiglia ha il compito di gestire la famiglia che utilizza la console. Con questo ruolo è possibile accedere a tutte le funzioni, impostare le autorizzazioni per i bambini della famiglia su PlayStation 4 e aggiungere eventualmente nuovi membri al nucleo familiare.

I ruoli Genitore/Tutore e Membro adulto della Famiglia vengono assegnati ai membri maggiorenni della famiglia. Questi non avranno nessun limite di accesso al PlayStation Network e potranno disporre di un portafoglio personale con cui fare acquisti sul PlayStation Store. L'unica differenza tra i due è che il Genitore/Tutore può impostare il Filtro Contenuti per tutti i bambini della famiglia.

Il ruolo Bambino della Famiglia, invece, viene assegnato ai membri minorenni del nucleo familiare, regolamentando il loro accesso a PlayStation 4 e PlayStation Network secondo le indicazioni impostate nel Filtro Contenuti. Come vi abbiamo spiegato prima, questo filtro contenuti può essere impostato dall'Amministratore della Famiglia o dal Genitore/Tutore.

Come impostare e gestire gli Account Famiglia

Prima di utilizzare i nuovi Account Famiglia sarà necessario nominare l'Amministratore della Famiglia. Si potrà impiegare il proprio account PSN esistente come Amministratore, in modo da impostare tutti gli altri account nella fase successiva. Se invece si sta utilizzando la console per la prima volta, allora bisognerà prima creare un account PSN come Amministratore della Famiglia. Di seguito vi riportiamo le istruzioni da seguire per aggiungere nuovi membri al nucleo familiare:

Aggiungere membri Adulti

Accedi a PS4 come Amministratore della Famiglia e vai su [Impostazion]i>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] (a questo punto potrebbe essere necessario inserire nuovamente le credenziali di accesso PSN)

Seleziona>[Aggiungi membro alla Famiglia]

Da questa sezione sarà possibile:

Invitare account PSN esistenti con uno di questi metodi:

Invia un invito a>[Utenti di questa PS4]

Invita>[Amici] se l'utente in questione è in lista amici

Inviare una e-mail di invito tramite>[Inserisci ID di Accesso] se si conosce l'indirizzo e-mail con il quale l'utente accede al PSN

Creare un nuovo utente locale su PlayStation 4

Bisognerà inserire un nome utente e la data di nascita, scegliendo se concedere a tale utente i privilegi per impostare il Filtro Contenuti

Dopo il primo accesso su PS4 l'utente potrà creare il proprio account PSN

Infine, tornando alla sezione [Impostazioni]>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] si potrà selezionare il membro adulto della Famiglia al quale si vuole assegnare il ruolo di Genitore/Tutore (basterà spuntare il relativo riquadro).

Aggiungere Bambini della Famiglia

Accedi a PS4 come Amministratore della Famiglia e vai su [Impostazion]i>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] (a questo punto potrebbe essere necessario inserire nuovamente le credenziali di accesso PSN)

Seleziona [Aggiungi membro della famiglia]>[Crea utente]

Per aggiungere il nuovo Bambino della Famiglia basterà il suo nome, la data di nascita e infine cliccare su [Avanti]

A questo punto bisognerà accettare le condizioni del contratto con l'utente e seguire le istruzioni per impostare il Filtro Contenuti.

Impostare il Filtro Contenuti

Grazie ai miglioramenti apportati al Filtro Contenuti, adesso l'Amministratore della Famiglia potrà garantire ai Bambini della Famiglia un utilizzo ancora più sicuro della console, impostando sia per i giochi che per i video diverse limitazioni di accesso basate sui contenuti, le classificazioni di età e i limiti di spesa.

Per conoscere la lista completa delle limitazioni potete consultare il sito ufficiale di PlayStation.

Limitare l'accesso alle Funzioni di Rete

Dalla tua PS4 vai su [Impostazion]i>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] (a questo punto potrebbe essere necessario inserire nuovamente le credenziali di accesso PSN)

Seleziona l'utente su cui vuoi attivare il Filtro Contenuti

Nella sezione [Funzioni di Rete] si può scegliere se permettere a un Bambino della Famiglia di visualizzare i contenuti creati da altri utenti o di comunicare con altri giocatori sul PlayStation Network

Le impostazioni verranno salvate automaticamente al termine della procedura

Impostare le limitazioni di Gioco secondo la fascia di età

Dalla tua PS4 vai su [Impostazion]i>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] (a questo punto potrebbe essere necessario inserire nuovamente le credenziali di accesso PSN)

Seleziona l'utente su cui attivare le limitazioni di gioco basate sulla fascia di età

Seleziona [Filtro contenuti]

Scorri in basso fino a selezionare [Soglia di età per giochi] e premi il tasto X

Selezionare la fascia di età da impostare sull'account. Le modifiche verranno salvate in automatico al termine della procedura

Impostare un limite di spesa mensile

L'Amministratore della Famiglia e il Genitore/Tutore possono consentire ai Bambini della Famiglia di utilizzare i fondi del portafoglio associato al Family Manager, con la possibilità di impostare un limite di spesa mensile ben preciso:

Dalla tua PS4 vai su [Impostazion]i>[Filtro contenuti/Gestione famiglia]>[Gestione famiglia] (a questo punto potrebbe essere necessario inserire nuovamente le credenziali di accesso PSN)

Seleziona l'utente su cui vuoi impostare il limite di spesa mensile

Scorri verso il basso fino a selezionare [Limite di spesa mensile] e premi il tasto X

Selezionate un limite di spesa mensile e confermate premendo il tasto X

Le modifiche verranno salvate automaticamente al termine della procedura

Come potete vedere, le nuove impostazioni di Filtro Contenuti e Account Famiglia introdotte dal Firmware 5.0 migliorano la gestione del gruppo familiare che utilizza PlayStation 4. I genitori e i tutori, in particolare, potranno garantire ai più piccoli un utilizzo più sicuro della console, mentre i ragazzi e gli adulti potranno accedere ad ogni tipo di contenuto adatto alle loro età.