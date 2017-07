PS4: il firmware 5.0 permetterà di cambiare il proprio ID del PSN?

Come vi abbiamo già segnalato,ha aperto le registrazioni per provare in anteprima il nuovoin arrivo su. Stando ad alcuni report emersi nelle ultime ore, tra le nuove feature incluse nell'aggiornamento ci sarebbe la possibilità di cambiare il proprio ID del PSN.

Se tutti i dettagli emersi con i recenti report si dimostrassero veri, allora il firmware 5.0 di Playstation 4 dovrebbe aggiungere le seguenti feature:

Arrivo dei Classici Ps One

La possibilità di rimuovere o nascondere le demo e le versioni di prova dalla libreria dei giochi

Lista dei Desideri (simile a quella di Steam)

Aumento del numero massimo di giocatori che possono partecipare a un party

La possibilità di cambiare il proprio ID legato al PSN

Si tratta indubbiamente di feature abbastanza utili, ma dal momento che stiamo parlando di semplici voci di corridoio, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Sony per scoprire se qualcuna (o tutte) di queste funzionalità verrà effettivamente inserita con il nuovo firmware in arrivo su PS4 e PS4 Pro. Ricordiamo che il Beta Test partirà nei primi giorni di Agosto.