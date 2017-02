PS4 Pro: Digital Foundry analizza le performance dei giochi in Modalità Boost

Ladi PS4 Pro è indubbiamente una delle caratteristiche più interessanti del firmware 4.50 (attualmente in beta), insieme alla possibilità di utilizzare i dischi esterni per lo storage dei dati. Digita Foundry ha voluto provare e analizzare nel dettaglio il, per capire quali siano i reali vantaggi di questa modalità.

Secondo i test pubblicati da Digital Foundry, i miglioramenti variano ovviamente a seconda dei singoli casi ma quasi tutti i giochi si avvantaggiano della Modalità Boost per aumentare il framerate e la fluidità generale, nonchè per velocizzare i caricamenti e lo stream delle texture.

In linea generale possiamo notare un aumento del framerate pari a 5/10 fps, sui giochi di corse però questo valore sembra destinato a salire, con performance migliorate del 38%, almeno nei casi di Project CARS, Assetto Corsa e F1 2016.

Su Everyeye.it trovate la lista dei giochi che supportano la Modalità Boost e dei titoli che invece presentano problemi tecnici o che non mostrano alcun incremento prestazionale.