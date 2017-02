PS4 Pro: Digital Foundry esamina Bloodborne e i Dark Souls in Boost Mode

Digital Foundry è tornata ad analizzare ladi PlayStation 4 Pro, una delle feature più promettenti introdotte nella versione Beta del firmware 4.50 della console.

Se nel primo caso abbiamo potuto dare uno sguardo alle migliorie apportate in giochi come Assassin's Creed Unity e Project Cars, in questa occasione i colleghi britannici si sono concentrati in particolar modo sui giochi From Software.

Il video dimostra quindi come Bloodborne e Dark Souls 3 presentino un framerate sostanzialmente stabilizzato in modalità boost; sebbene persistano i fastidiosi problemi di frame pacing in entrambi i casi, essendo i due giochi sviluppati tramite gli stessi tool e il medesimo engine. Nel caso di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, invece, si evince un netto incremento del framerate, che porta questo a stabilizzarsi sui 60fps.

Il video include anche le analisi di Lords of the Fallen, Until Dawn, The Witcher 3, e Batman Arkham Knight: potete visionarlo in calce all'articolo.