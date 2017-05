PS4 Pro: Gran Turismo Sport e God of War tra i protagonisti del nuovo trailer

Oggi, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un trailer che mette in mostra le potenzialità di PlayStation 4 Pro e le esclusive PlayStation. Tra queste spiccano Gran Turismo Sport, il nuovo God of War e Horizon Zero Dawn.

Il video sottolinea come la console mid-gen di Sony sia in grado di offrire un'esperienza di gioco in 4K dinamico e intrattenimento in 4K, mentre l'asterisco che accompagna la dicitura specifica come la risoluzione dipenda dal software. I riflettori si accendono su Horizon Zero Dawn, Grand Turismo Sport, MLB The Show 17 e sull'attesissimo God of War. A proposito di quest'ultimo, stando a quanto riportato dal curriculum del doppiatore di Kratos, Christopher Judge, il nuovo capitolo della serie dovrebbe arrivare nel 2018.