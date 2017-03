PS4 Pro: l'ultimo aggiornamento può causare il blocco dei pixel?

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti pubblicate su Reddit NeoGaf , sembra che l'ultimo aggiornamento del firmware diabbia provocato qualche problema con il "freeze" dei pixel su schermo. Per fortuna si tratta di un malfunzionamento molto sporadico e facilmente risolvibile.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, può capitare che alcuni pixel rimangano bloccati stonando con il resto dell'immagine, ma basta tornare alla dashboard e riprendere la sessione di gioco per fare sparire il problema. L'inconveniente sembra presentarsi molto sporadicamente e in ogni caso non comporta un grattacapo particolarmente fastidioso. A voi è capitato di imbattervi in questo malfunzionamento su Playstation 4 Pro? Fatecelo sapere nei commenti.