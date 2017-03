PS4 Pro: il Lettore Multimediale supporta ora i video in 4K (anche in VR)

ha annunciato che nelle prossime ore verrà pubblicato un nuovo aggiornamento del Lettore Multimediale diche aggiungerà la compatibilità con i video in(anche in VR) su

I video in 4K salvati su chiavetta, hard disk o server potranno essere quindi riprodotti utilizzando l'app multimediale preinstallata su PS4 Pro, inoltre l'aggiornamento aggiunge anche la compatibilità con i filmato 4K in VR.

L'aggiornamento verrà pubblicato entro la giornata di domani per tutti i possessori di PlayStation 4 Pro, per gli utenti europei il download dovrebbe essere disponibile nelle prime ore della mattina di martedì 28 marzo, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito.