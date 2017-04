PS4 Pro e PS4 Slim in offerta a prezzo speciale fino al 30 aprile

Sony Interactive Entertainment Italia ha lanciato una serie di promozioni legate a. Fino al 30 aprile sarà possibile acquistare le due console (in versione Standard o in Bundle) a prezzo speciale, di seguito tutte le offerte.

Offerte PlayStation 4 Pro

Sono due i bundle PS4 Pro proposti da Sony, in offerta fino al 30 aprile 2017. Il primo permette di acquistare PlayStation 4 Pro con due Controller DualShock al prezzo consigliato di 399,99 euro (offerta valida solo da Euronics) mentre il secondo bundle include PlayStation 4 Pro + Horizon Zero Dawn al prezzo consigliato di 399.99 euro, offerta valida su Amazon, ePrice e negli store Media World.

Offerte PS4 Slim

Interessanti offerte anche per PlayStation 4 Slim: PS4 Slim 500 GB + due Controller DualShock è in vendita al prezzo consigliato di 249,99 euro (offerta valida su Amazon, ePrice e punti vendita Media World), infine è possibile acquistare i bundle PS4 Slim 1TB + due Controller DualShock 4 con uno dei giochi elencati di seguito: Watch Dogs 2, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 + Rise of the Tomb Raider o LEGO Dimensions al prezzo consigliato di 299,99 euro. Offerta valida su Amazon e nei punti vendita Euronics, MediaWorld e Unieuro.

Le promozioni citate sono valide fino al 30 aprile 2017 e solo fino ad esaurimento scorte secondo le disponibilità dei singoli punti vendita.