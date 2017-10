PS4 Pro: Sony introduce il modello CUH-7100 in Giappone

Secondo quanto riportato dal sito 4Gamer,ha reso disponibile in Giappone un nuovo modello dicontraddistinto dalla sigla, al posto del codice CUH-7000 utilizzato fino ad oggi.

4Gamer ha chiesto informazioni a Sony Interactive Entertainment Japan & Asia, la compagnia si è limitata a rispondere che il cambio di codice seriale è una pratica necessaria quando i componenti interni della console subiscono alcune modifiche, in questo caso i cambiamenti riguardano unicamente la disposizione della componentistica all'interno dello chassis, non ci sono dunque modifiche hardware di alcun tipo.

Una revisione minore che non comporterà alcun cambiamento nell'utilizzo di PlayStation 4 Pro, i primi modelli della serue CUH-7100 sono già disponibili in Giappone e con ogni probabilità arriveranno molto presto anche in Occidente.