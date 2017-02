PS4 Pro: spunta una 'modalità Boost' per incrementare il frame-rate dei giochi

Come vi abbiamo riferito alcune ore fa,ha reso disponibile per il download il firmware 4.50 di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro in versione Beta. Le novità introdotte con l'aggiornamento sono state diffuse dastessa, ma sembra che ci sia un'ulteriore, e alquanto interessante feature non menzionata nelle note ufficiali.

Come fatto notare da alcuni utenti NeoGaf, fra le novità introdotte è stata individuata una "modalità Boost" pensata per incrementare il frame-rate dei giochi su PlayStation 4 Pro. Sembrerebbe che il miglioramento riguardi solo i giochi usciti prima che la console potenziata di Sony venisse commercializzata, e che quindi non hanno ricevuto -nella maggior parte dei casi- un aggiornamento per il supporto a PS4 Pro. Come evidenziato direttamente dalla UI della console, la Modalità Boost permette di "migliorare il gameplay, e ottenere frame-rate più alti per giochi usciti prima dell'introduzione di PS4 Pro (CUH-7000 series)". È consigliato di "disabilitare la modalità in caso si riscontrassero anomalie nel gameplay".



In calce all'articolo trovate inoltre un primo video di comparazione: l'utente YouTube Noel Underson ha messo a confronto The Evil Within (titolo privo di patch per il supporto a PS4 Pro) su PS4 Standard e su PS4 Pro in modalità Boost. Non è possibile constatare se il frame-rate si attesti sui 60fps, ma è evidente un miglioramento delle performance su Pro.

Sicuramente si tratta di una interessante e gradita aggiunta per i possessori di PlayStation 4 Pro, che potranno godere di performance migliori anche con i giochi che non supportino ufficialmente la console.