PS4 e PS4 Pro: problemi di lag dopo l'installazione dell'aggiornamento 4.50?

Alcuni utenti di Reddit stanno lamentando la presenza di problemi di lag durante il gioco online su: le problematiche in questione sarebbero emerse dopo l'installazione del, pubblicato alla fine della scorsa settimana.

Nel topic su Reddit viene fortunatamente proposta anche una soluzione "fai da te" per cercare di risolvere i problemi, in attesa che Sony si pronunci ufficialmente sulla questione:

Connettere PS4 alla rete tramite cavo Ethernet e non in Wi-Fi

Nelle impostazioni del router, modificare la voce "N 300 mbps" in "B" o "G"

Gli utenti consigliano inoltre di non rimuovere o cambiare la password di accesso al servizio o della connessione Wi-Fi poichè non sembra esser questa la causa dei disservizi riscontrati. Come riportato poco sopra, ricordiamo che al momento Sony si è ancora espressa in merito ai problemi segnalati.