PS4 Slim in vendita al prezzo consigliato di 249,99 euro fino al 24 dicembre

lancia una nuova offerta di Natale: da oggi e fino al 24 dicembre sarà possibile acquistare(500 GB) al prezzo consigliato di 249.99 euro anzichè 299.99 euro, con un risparmio pari a 50 euro sul prezzo di listino della console.

La promozione è valida esclusivamente in Italia durante il periodo indicato (da venerdì 16 a sabato 24 dicembre) e solamente nei negozi online e nei punti vendita aderenti: GameStop, Amazon Italia, Mediaworld, Eprice, Unieuro, Euronics e GamePeople. Una buona occasione per portarsi a casa la nuova versione della console Sony ad un prezzo ridotto in vista delle festività di Natale.