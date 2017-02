Tra le novità in arrivo su PS4 troviamo il supporto per gli hard disk esterni, già disponibile per coloro che stanno testando il, attualmente in Beta. Questa possibilità però sarebbe limitata alla possibilità di collegare un solo dispositivo esterno alla volta, come riportato da alcuni utenti che stanno provando il nuovo software di sistema.

Nel caso si provi a collegare due drive USB, la console avverte della presenza di un dispositivo di archiviazione già in uso, in ogni caso sarà possibile scegliere quale supporto utilizzare per salvare i propri contenuti, con la possibilità di passare liberamente da un dispositivo all'altro.

Il firmware 4.50 includerà anche la possibilità di personalizzare lo sfondo della dashboard, supporto Blu-Ray 3D per PlayStation VR e Modalità Boost per PlayStation 4 Pro.