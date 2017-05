PS4: tempi di caricamento a confronto tra hard disk esterni HDD e SSD

La redazione di Digital Foundry ha pubblicato un video che confronto i tempi di caricamento su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro utilizzando l'hard disk interno della console e due dischi esterni () da 4 Terabyte.

In linea generale, le performance sembrano essere decisamente migliori con un supporto di storage esterno (indipendentemente dalla tipologia del disco), con un leggero vantaggio per quanto riguarda le unità SSD. In quest'ultimo caso, i tempi di caricamento risultano ridotti di circa dieci secondi nella maggior parte delle situazione, come potete vedere nel video pubblicato in apertura.

Su Everyeye.it trovate anche una guida che illustra come installare un hard disk esterno su PlayStation 4 e PS4 Pro.