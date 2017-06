PS4 vicina a 60 milioni di console distribuite, PlayStation VR supera il milione

, CEO di, ha rivelato che PlayStation 4 è molto vicina a raggiungere quota 60 milioni di console distribuite in tutto il mondo, inoltre è stato confermato cheha superato un milione di pezzi distribuiti dallo scorso mese di ottobre.

Il dato diffuso da Sony include l'originale PlayStation 4, PlayStation 4 Slim e PlayStation 4 Pro, non è chiaro però se le cifre si riferiscano al distribuito oppure alle unità effettivamente vendute ai consumatori. Layden fa sapere inoltre che ad oggi sono stati venduti 5.25 milioni di titoli per PlayStation VR, con una media di 25 minuti di gioco per sessione. Il presidente di SCEA invita i giocatori a restare sintonizzati per nuovi annunci, con l'E3 alle porte, Sony è pronta a svelare le novità della stagione natalizia.