Lo studioha annunciato oggi che, avventura ispirata all'omonima serie anime e manga, sarà disponibile anche su dispositivi iOS a partire dal prossimo 27 luglio, giorno in cui farà il suo debutto su AppStore in Giappone.

Il gioco avrà un prezzo promozionale di 2.000 yen al lancio fino al 6 agosto, per poi tornare al costo di listino di 4.800 yen. Al momento, purtroppo, non sappiamo se e quando la versione iOS di Psycho-Pass: Mandatory Happiness sarà disponibile anche in Occidente.

Attualmente, l'edizione occidentale del gioco è acquistabile nei formati PS4, PSVita e PC (tramite Steam).