Psychonauts 2 sarà pubblicato da Starbreeze

ha annunciato di aver acquisto i diritti per il publishing e la distribuzione di, nuovo progetto diin arrivo nel 2018.pubblicherà il gioco in formato digitale su PC e altre piattaforme, al momento non è chiaro se il titolo uscirà anche in formato retail.

La compagnia ha investito otto milioni di dollari per assicurarsi i diritti di pubblicazione del nuovo gioco di Tim Schafer, l'azienda vuole recuperare il 100% di quanto investito e per questo metterà in piedi una granda campagna di marketing con l'obiettivo di spingere le vendite del gioco. Psychonauts 2 è stato finanziato interamente su Fig, il titolo ha raccolto 3.8 milioni di dollari, superando con successo l'obiettivo iniziale dei 3,3 milioni.