Con un nuovo video diario di sviluppo,ha annunciato cheha raggiunto la fase "": le idee raccolte in fase di sviluppo hanno preso vita ed è ora possibile testarle sul campo all'interno di una gigantesca arena in cui provare movimenti, collisioni e altre funzionalità del gioco.

Nel video, lo stesso Schafer ammette come effettivamente ci sia ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli standard desiderati, tuttavia si tratta di un passo importante nello sviluppo del progetto.

Psychonauts 2 è atteso per il 2018 su PC e altre piattaforme non meglio specificate, il gioco sarà pubblicato da Starbreeze in formato retail e digitale.