è attualmente disponibile gratuitamente sullo storenelle versioni. Vi consigliamo di approfittare dell'offerta - raggiungibile a questo indirizzo - poiché sarà disponibile per un periodo di tempo limitato.

Si tratta di un platform sviluppato da Double Fine Productions e distribuito per la prima volta su PC Windows e PlayStation 2 nel 2005, dove ricevette diversi consensi da parte delle riviste specializzate. Il successo del titolo e la passione dei fan hanno inoltre contribuito alla raccolta fondi per il seguito Psychonauts 2, che uscirà alla fine del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.