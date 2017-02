Psychonauts in the Rhombus of Ruin: trailer di lancio per l'esclusiva PSVR

A dieci anni di distanza, la storia di Psychonauts continuerà il 21 febbraio con Psychonauts in the Rombus of Ruin, in esclusiva per PlayStation VR. Per l’occasione, Double Fine ha condiviso su YouTube un trailer dalle atmosfere che ricordano quelle dei film sugli agenti segreti.

Il titolo, progettato per sfruttare al meglio le potenzialità del visore di Sony, metterà i giocatori nei panni di Raz, eroe della serie. L’avventura si svolgerà nell’arco di tempo trascorso tra il primo Psychonauts e l’attesissimo sequel previsto per il 2018: Psychonauts 2, finanziato con successo tramite una campagna di raccolta fondi svoltasi su FIG.

Psychonauts in the Rombus of Ruin arriverà in esclusiva su PlayStation VR il prossimo 21 febbraio.