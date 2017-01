Psychonauts in the Rhombus of Ruin uscirà il 21 febbraio su PlayStation VR

Attraverso le pagine del blog ufficiale PlayStation, Double Fine Productions ha annunciato che Psychonauts in the Rhombus of Ruin, titolo esclusivo per PlayStation VR, uscirà il 21 febbraio. Rhombus of Ruin è un episodio a se stante della saga di Psychonauts, sviluppato da zero per avvalersi al massimo della realtà virtuale.

I giocatori prenderanno il controllo di Raz in prima persona, utilizzando i suoi poteri psichici per risolvere puzzle e rompicapi. Le sue abilità includono la chiaroveggenza, che gli consente di vedere attraverso gli occhi degli altri personaggi; la telecinesi, che offre ai giocatori la possibilità di spostare gli oggetti con la forza del pensiero di Raz e la pirocinesi, che permette di dare fuoco alle cose.

Psychonauts in the Rhombus of Ruin sarà disponibile il 21 febbraio in esclusiva su PlayStation VR, mentre l’attesissimo sequel, Psychonauts 2, è stato finanziato con successo, ed è previsto per il 2018.