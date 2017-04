Pubblicata la prima immagine di Phantom Dust Remastered

Phil Spencer ha pubblicato su Twitter la prima immagine di, riedizione del titolo omonimo uscito originariamente su Xbox nel 2004, in arrivo su Xbox One e Windows 10 nei prossimi mesi.

L'immagine permette di dare un primo sguardo al comparto grafiche del gioco, per il resto però il responsabile della divisione Xbox non ha rivelato altri dettagli su Phantom Dust Remastered: il titolo dovrebbe presentare, oltre a varie migliorie tecniche, anche un miglior bilanciamento del gameplay e il pieno supporto per il multiplayer Cross-Platform, oltre alla compatibilità Xbox Play Anywhere.

Secondo un Tweet dello stesso Spencer pubblicato a gennaio, Phantom Dust Remastered dovrebbe uscire prima dell'E3, al momento però vi invitiamo a prendere questa finestra di lancio con le dovute precauzioni, in attesa di annunci ufficiali da parte di Microsoft.