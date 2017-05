Pubblicata una nuova patch per Call of Duty: Infinite Warfare

ha di recente pubblicato una nuova patch per, disponibile per il download su tutte le piattaforme. Si tratta di un aggiornamento minore, volto a correggere alcuni bug e a ribilanciare alcune armi di gioco.

Tra i vari aggiustamenti, troviamo un leggero nerf all'R-C8 – Meteor, mentre è stato rettificato un problema per cui il Trinity Rocket si muoveva troppo lentamente. Corretto anche un bug a causa del quale l'ultimo assist dei match a round non veniva aggiunto al punteggio generale. Il changelog completo è consultabile a questo indirizzo.

Call of Duty: Infinite Warfare è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Lo sparatutto di Activision è giocabile gratuitamente su Steam durante il weekend.