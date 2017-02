Oggi, sviluppatore indipendente attualmente al lavoro suin collaborazione con Sony, ha pubblicato due nuove immagini dedicate in particolare ai due personaggi principali del gioco, Kazer e Ventas.

Le due immagini, che potete trovare nella galleria in calce alla notizia, ci permettono di osservare nel dettaglio i due protagonisti della storia.

Lost Soul Aside è un action RPG ispirato a Final Fantasy XV al quale il giovane Yang Bing ha lavorato per diversi anni, prima che iniziasse a diventare popolare in rete, per essere scoperto da Sony, che gli ha offerto una partnership. Il gioco è attualmente in sviluppo e arriverà in esclusiva temporale PS4 nel 2018.